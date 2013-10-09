إيران تدرس رفع الحظر عن موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر”

أعلنت وزارة الاتصالات الإيرانية، الثلاثاء، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن إيران تدرس السماح بحرية الدخول لشبكات التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر».

وبحسب وكالة فرانس برس قالت الوزارة، إن هناك مجموعات عمل من سلطات مختلفة تجتمع الآن لدراسة رفع الحجب المفروض على الشبكتين.

في الوقت نفسه، نفت وزارة الصحة تقارير إعلامية نسبت إلى وزير الاتصالات محمود واعظي، استبعد فيها أن تسمح السلطات الإيرانية باستخدام شبكتي «فيس بوك وتويتر» للمواطنين.

وبالرغم من ذلك، تفيد تقديرات بأن عدد الإيرانيين المشاركين على هاتين الشبكتين يقدر بأكثر من 20 مليون شخص ويستخدم هؤلاء تقنية تعرف باسم الشبكة الافتراضية الخاصة vbn للدخول إلى موقعي «فيس بوك وتويتر».

ومن المنتظر أن تراجع السلطات الإيرانية مسألة حظر الدخول إلى مواقع الإنترنت بعد تولي الرئيس المعتدل حسن روحاني مهام منصبه في أغسطس الماضي، ومطالبته بحرية الدخول إلى الشبكة الإلكترونية.

يشار إلى أن «روحاني» نفسه ووزير خارجيته محمد جواد ظريف يستخدمان هاتين الشبكتين، ويصف رجال الدين في إيران شبكتي «فيس بوك وتويتر» بأنهما جهاز تجسس للولايات المتحدة ويعتبرون العضوية في هاتين الشبكتين من قبيل المحرمات.

يشار إلى أن استخدام شبكتي «فيس بوك وتويتر» لا يزال حتى الآن محظورًا في إيران.