البيت الأبيض: التقارير التي تتحدث عن وقف المساعدات العسكرية لمصر “كاذبة”

قال البيت الأبيض إن التقارير التي تتحدث عن وقف الولايات المتحدة كل المساعدات العسكرية لمصر “كاذبة” وسيتم إعلان المساعدات القادمة لمصر خلال الأيام المقبلة حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف أن الرئيس أوباما سيعلن عن المساعدات خلال أيام .

كان مسؤول أميركي قد أعلن مساء الثلاثاء أن الولايات المتحدة تنوي إيقاف مساعداتها لمصر بعد الأحداث الأخيرة في مصر، وفقا لما نقلت شبكة CNN الإخبارية.

> وقال المسؤول إن إدارة الرئيس أوباما أوقفت بعض المساعدات العسكرية لمصر في أغسطس، وأضاف طالبا عدم كشف هويته إن الإيقاف الكامل للمساعدات تم إقراره بعد الأحداث المتصاعدة الأخيرة، بما فيها العنف ضد المتظاهرين، الذي أدى إلى مقتل العشرات خلال الأيام القليلة الماضية.

> وأشار المسؤول أن الإيقاف سيتم رسميا في الأيام القليلة القادمة.