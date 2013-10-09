البيت الأبيض: تقارير وقف المساعدات العسكرية عن مصر كاذبة

كتب : عمرو عز الدين ووكالات منذ 21 دقيقة

قال البيت الأبيض إن التقارير التي تحدثت عن وقف الولايات المتحدة كل المساعدات العسكرية لمصر كاذبة.

وقالت كاتلين هايدن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض "التقارير التي قالت إننا سنوقف كل المساعدات العسكرية لمصر كاذبة".

وأضافت هايدن "سنعلن مستقبل علاقتنا مع مصر في مجال المساعدات خلال الأيام المقبلة ولكن مثلما أوضح الرئيس، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن علاقة المساعدات ستستمر".

وكانت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية قد نشرت تصريحا نقلا عن مسؤول أمريكي رفض ذكر اسمه، أن الولايات المتحدة ستوقف المساعدات العسكرية عن مصر كاملة بعد الاضطرابات الأخيرة في السادس من أكتوبر الماضي.