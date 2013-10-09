الجلوس السليم والغذاء الصحى يجنب تنميل اليدين والقدمين

نتعرض جميعا لتنميل القدمين أو اليدين ويصعب الضغط عليهم، وهو ما يفسره د.عبد الحميد مشهور، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة طنطا، مشيرا إلى عدد من الأسباب التى تؤدى إلى هذه الحالة، ومنها الضغط على العصب المغذى للطرف، والجلوس بطريقة خاطئة مع ميل فى العمود الفقرى، أو النوم فى وضع خطأ، والجلوس على جهاز الكمبيوتر لفترات طويلة دون حركة، بجانب السمنة المفرطة وزيادة الوزن، وفقر الدم وسوء التغذية مع نقص الفيتامين، وانخفاض ضغط الدم وشدة البرودة التى تؤدى لعدم وصول الدم إلى الأطراف، أو وصوله بكميات قليلة بسبب شدة البرودة، وتناول المشروبات الكحولية بكثرة تسبب تنميل فى الأطراف، علاوة على القصور الوظيفى للغدة الدرقية نتيجة احتباس الماء الذى يسبب التنميل، ونقص الفيتامينات أو الماغنسيوم أو الكالسيوم، وقد يكون مؤشر لبداية مرض السكر فلابد من تحليل لنسبة السكر فى الدم مع تحليل دم كامل للتعرف على احتمالات حدوث الأنيميا.

كما يمكن أن يكون التنميل بسبب مشكلة فى العمود الفقرى مما يؤدى إلى الضغط على الأعصاب فى الأيدى والقدمين ومن ثم التنميل، بالإضافة إلى ضعف عام فى الأعصاب نتيجة لنقص فيتامينB وقد يختفى بتناول أقراص أو حقن فيتامين "ب"، لتكوين كرات الدم الحمراء ووصول الدم للأطراف لتغذيتها وأخيرا شدة البرودة وخاصة فى فصل الشتاء.

> وعن الوقاية من تنميل الأطراف، أشار مشهور إلى أن الغذاء السليم بتناول الخضروات والفواكه والعصائر مهم جدا فى وصول الدم إلى الأطراف، إضافة إلى الجلوس فى وضع صحيح وسليم حتى لا يضر بالعمود الفقرى والمفاصل وتجنب الضغط على أعصاب الأطراف، وتفادى الجلسة الخاطئة أو النوم الخاطئ، مع التقليل من العمليات اليدوية المتكررة كالجلوس على جهاز الكمبيوتر لساعات طويلة دون حركة، وعدم إهمال علاج مرض السكر، والابتعاد عن التدخين وعدم الإكثار منه، بجانب تناول الأغذية التى تحتوى على فيتامين "سى وبى"، ومحاولة تدفئة الجسم وخاصة القدمين فى فصل الشتاء.