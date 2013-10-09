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وضع "اللاب توب" على الساقين يقلل من خصوبة الرجال ويسبب السرطان

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وضع "اللاب توب" على الساقين يقلل من خصوبة الرجال ويسبب السرطان وضع "اللاب توب" على الساقين يقلل من خصوبة الرجال ويسبب السرطان

كثيرا من الشباب يستخدمون الكمبيوتر المحمول، أو "اللاب توب" بوضعه على الساقين، وهو ما يحذر منه دكتور عصام الدين ندا أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية وطب الذكورة بكلية الطب جامعة سوهاج، مشيرا إلى أن ذلك قد يسبب حروقا وتشوهات فى البشرة نتيجة الحرارة المنبعثة منه لأنه يكون فى وضع قريب من البشرة، وهو ما يسمى بـ"البشرة المحمصة"، كما يؤثر على الصحة الإنجابية حيث يصيب الرجال بالعقم لأن بطارية المحمول تكون ملاصقة للجهاز التناسلى للرجل أو الشاب وتؤدى الحرارة المرتفعة إلى زيادة درجة حرارة الخصيتين، وبالتالى تؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية، وتسبب للنساء مشاكل أثناء الحمل وذلك على المدى الطويل.

وأشار ندا إلى أن إصابة الفخذين بحروق قد تؤدى إلى أمراض سرطانية كسرطان الجلد وخاصة المستخدمين للجهاز أكثر من 6 ساعات فى اليوم، وكذلك إصابة العمود الفقرى بأضرار بالغة وخاصة لدى المراهقين، كما يؤثر على المفاصل والرقبة والعين لأنه يوجد على قرب منها، علاوة على أن الصداع الذى يصيب مستخدمى الحاسبات المحمولة كـ"اللاب توب" ناتج فى الغالب عن وضع غير صحى للعينين فى اتجاه شاشة الحاسب، فيجب أن يكون اتجاه اليد فى نفس اتجاه المعصم فى نفس اتجاه الساعد فذلك يقلل من مخاطر التهابات المفاصل.

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مصر 365