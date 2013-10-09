محافظ الخرج المكلف يرعى حفل تكريم سعود العثمان

رعى محافظ الخرج المكلف مساعد بن عبدالحمن السالم أمس الحفل التكريمي لمدير التربية والتعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق (مدير تعليم الخرج سابقاً) سعود بن ناصر العثمان وذلك بقاعة الأمير عبدالرحمن بن ناصر للأنشطة التربوية بالإدارة بحضور مديري الادارات الحكومية ورؤساء الأقسام بتعليم الخرج ومديري المدارس والمشرفين التربويين. وكان في استقبال محافظ الخرج فور وصوله مقر الحفل مدير التربية والتعليم الدكتور زيد بن محمد الجليفي ومساعد مدير التربية والتعليم للشؤون التعليمية خالد بن عبدالله الحربي وعدد من منسوبي الإدارة.

ورحب مدير إدارة التربية والتعليم بالخرج الدكتور زيد بن محمد الجليفي في كلمة له بمحافظ الخرج وشكره على رعايته للحفل كما قدم شكره وتقديره لمديري الإدارات الحكومية على حضورهم وتحدث الدكتور الجليفي عن مسيرة مدير التربية والتعليم سعود العثمان حيث أمضى تسعة وعشرين عاماً في المجال التربوي منها أربعة أعوام في في قيادة تعليم الخرج كانت حافلة بالإنجاز والإخلاص والتضحية وأن جميع ماقدمه يظل نبراساً لهذه المحافظة. بعد ذلك قدم أوبريت بعنوان "وفاء وعطاء" أداها طلاب مدارس الخرج.

بعدها ألقى المحتفى به مدير التربية والتعليم سابقاً سعود العثمان كلمة شكر فيها منسوبي تعليم الخرج على وفائهم وعطائهم وجهودهم التي ستظل خالدةً في وجدانه، وتحدث عن مسيرته التعليمية التي قضاها بين أخوانه وزملائه من رجالات التربية والتعليم بالمحافظة فلم يجد منهم إلا الحب والتلاحم والأخوة الصادقة.

وفي نهاية الحفل قام محافظ الخرج المكلف بتسليم سعود العثمان الدروع التذكارية والتي قدمت من الإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية بالمحافظة ثم التقطت الصور التذكارية.