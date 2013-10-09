مشرفة تربوية تنتقد دفاتر التحضير الجاهزة

انتقدت رئيسة قسم الرياضيات بتعليم الشرقية منيرة الجلعود كراسات التحضير الجاهزة والتي تتداولها المعلمات من مواقع التواصل الاجتماعي او المكتبات العامة وقالت: إنها لا تتواكب مع المناهج المطورة التي تعتمد على النظرية السلوكية وليست البنائية، مؤكدة أنه من خلال تقويم وقياس تطبيق المناهج المطورة في الميدان لعينة من صفوف مراحل التعليم الثلاث لوحظ حاجة المعلمة لإعادة التخطيط لدروس الرياضيات بدلاً من الاستعانة بالتحضير الجاهز التي صيغت وفق المناهج السابقة "حسب النظرية السلوكية"، وأضافت ان إدارتها انتهت من إعداد دفاتر تحضير للفصل الدراسي الأول لكافة المراحل الدراسية تم إعدادها من قبل معلمات متميزات في المنطقة الشرقية حيث تم تكليف كل منطقة من المناطق بمرحلة معينة حيث تم اختيار معلمات من تخصص بكالوريوس الرياضيات وأشارت الى ان الإدارة أعدت ورشة عمل لتحكيم دفاتر التحضير المعدة لجميع الصفوف للوقوف على حاجات المعلمة في آلية التدريس وخطوات تدريس المناهج المطورة مما يكون له الأثر في تطوير المعلمة مهنياً وقالت إن تقييم المديرة السابق وفق دفتر التحضير الجاهز لم يكن يسير وفق آلية واضحة حيث لا تجد المديرة ما تقيمه نظرا لتشابه الدفاتر وعدم وجود أي مجهود من قبل المعلمة أما الدفتر الجديد فإنه يشتمل كثيراً من الإبداعات للمعلمة وآلية تقييمها من قبل المديرة ونوهت إلى أن الدفتر الجديد سيتم ارساله لكافة معلمات المنطقة الشرقية بصيغة pdf.