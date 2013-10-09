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ربع مليون حاج يغادرون المدينة المنورة

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ربع مليون حاج يغادرون المدينة المنورة ربع مليون حاج يغادرون المدينة المنورة

    تابع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمنطقة ووكيل وزارة الحج حاتم قاضي عمليات استقبال ومغادرة الحجاج من والى المدينة المنورة خلال أيام ذروة حركة الحجيج بالمدينة المنورة حيث حققت حركة الاستقبال والمغادرة لقرابة ربع مليون حاج في أيام 24 و25 و26/11/1433ه نجاحاً مميزاً، وقد استنفرت المؤسسة الأهلية للأدلاء كل طاقاتها وجهودها البشرية والتقنية وتواجد رئيس الأدلاء الدكتور يوسف حوالة ونائبه ومساعديه وأعضاء مجلس الإدارة بالميدان، وذلك للتأكد من سير العمل على أكمل وجه وتوفير الخدمة اللائقة بضيف الرحمن، فيما سجلت مراكز الاستقبال ومكاتب الخدمة الميدانية وقطاعات المؤسسة الأخرى استنفار كامل طاقاتها على مدى ثلاثة أيام لاستقبال 101787 حاجاً من ضيوف الرحمن زوار مسجد نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام والعمل على راحتهم وتفويجهم إلى مساكنهم بكل يسر وسهولة ومن دون أي تأخير وقد حققت نجاحاً قياساً وجاهزية مميزة بشكل متزامن مع إنهاء إجراءات توديع 126632 حاجاً إلى مكة المكرمة. وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة محمد بن عبدالله بصراوي أن مجموع حركة الحجاج ما بين استقبال وتوديع بلغ (228) ألف و(419) حاجاً مبيناً أن جميع قيادات المؤسسة والعاملين فيها كانوا بالميدان لخدمة الحجاج من خلال مرافق المؤسسة والمتمثلة بأربعة عشر مكتب خدمة ميدانية وعشرة مجالس وقطاع وأربعة مراكز استقبال وأربعة مراكز إرشاد فضلاً عن مقري المؤسسة الرئيسي والفرعي وإداراتهما فيما بلغ اجمالي العاملين بالمؤسسة نحو 3 آلاف وخمسمائة موظف ما بين دائم وموسمي إضافة إلى العاملين ضمن التعاقدات من مدخلي بيانات وخلافه مضيفاً أن حركة الحجاج سارت بشكل جيد من دون اللجوء للخطة البديلة التي عادة ما تعدها المؤسسة في حال استجد أي طارئ.

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