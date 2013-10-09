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محافظ كفرالشيخ يقرر فتح منافذ لبيع اللحوم الطازجة بمناسبة عيد الأضحى

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محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

أصدر المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بسرعة تدبير أماكن مميزة لعرض منتجات الجمعية من خلال منافذ خاصة لبيع اللحوم الطازجة بأسعار تتناسب مع المواطن محدود الدخل بسعر محدد 37 جنية للحوم البلدى و 41 جنية للبتلو وذلك حرصا على توفير اللحوم لأبناء المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك بالمنافذ اعتبارا من غدا الأربعاء بالتنسيق مع جمعية المحاربين القدامى بكفرالشيخ.
> جاء ذلك أثناء لقاء المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفرالشيخ بأعضاء جمعية المحاربين القدامى بكفرالشيخ برئاسة اللواء مختار الفار قائد الصاعقة فى حرب أكتوبر والعميد بسيونى عبده قائد القنطرة صواريخ والعميد محمد السماحى قائد سرية بالقنطرة صواريخ فى الحرب والعميد عبد الخالق الوكيل قائد سرية صواريخ فى حرب أكتوبر والعميد أسامة هيبة قائد سرية دفاع جوى فى حرب أكتوبر و عريف مصباح عبد الحميد حين مصباح.

 

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

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