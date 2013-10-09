"مركز الطريق" يعقد أولى ورش عمل مكافحة العنف داخل المدارس بالإسكندرية

عقد مركز الطريق للدعم القانونى ومكافحة الفساد بالإسكندرية، مساء أمس الثلاثاء، أولى ورش العمل لمكافحة العنف داخل المدارس المصرية بعنوان "مارينا سعيد"، وذلك بحضور نخبة من نشطاء المجتمع المدنى والمهتمين بالشأن المجتمعى وممثلين لبعض الكيانات النقابية والمجتمع المدنى بمحافظة الإسكندرية.

وتخلل الورشة عرض فيلم تسجيلى بعنوان "المتسرب من التعليم"، وتم مناقشة أهمية تشديد العقوبات للجرائم التى ترتكب من المدرسين ضد الطلاب داخل حرم المدرسة وعمل لائحة جزاءات للطلاب تعتمد من وزارة التربية والتعليم تحافظ على نظرية الثواب والعقاب العادل.

وطالب الحاضرين فى نهاية الورشة بضرورة عمل برنامج حكومى بالتعاون مع المجتمع المدنى لتأهيل وتثقيف المدرس المصرى بأهمية تعزيز منظومة القيم والأخلاق فى نفوس الأبناء، وضرورة تشديد العقاب فى حالة استخدام المدرسين للعنف المفرط داخل المدارس ضد الطلاب.

كما طالبت الورشة بتفعيل بدائل للعقاب من خلال اتخاذ تدابير احترازية فى التعامل مع أخطاء الطلاب، وضرورة الكشف النفسى بصفة دورية من خلال برنامج تربوى تتبناه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة فى هذا الشأن.

وناشدت نقابة المهن التمثيلية والنقابات الأخرى التى تشاركها فى إخراج الأعمال الفنية بضرورة الحفاظ على صورة المدرسة والمدرسين وتقديم نماذج تدعم الفضيلة والأخلاق لدى المدرسين والطلاب.



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