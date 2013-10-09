اليوم.. مديرية أمن الغربية تستعرض مجهودات الشرطة فى ندوة بـ"طنطا"

تنظم مديرية أمن الغربية، اليوم الأربعاء، ندوة بمسرح مدرسة ناصر الثانوية الزراعية بشارع محب بطنطا لعرض مجهودات الشرطة عقب ثورة 30 يونيو وحتى الآن بحضور اللواء حاتم عثمان مدير الأمن وبعض القيادات الأمنية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يعرض فيلم تسجيلى يتناول الجهود الأمنية المبذولة عقب ثورة 30 يونيو حتى الآن والتضحيات التى قدمها ضباط وأفراد مديرية أمن الغربية بإداراتها المختلفة والتعريف بشهداء الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداء لوطنهم، كما ستتناول الندوة حلقة نقاشية بين القيادات الأمنية والطلاب لتعريفهم بالجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمحافظة الغربية.