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"المصريين الأحرار" يشارك فى ذكرى شهداء ماسبيرو أمام مكتبة الإسكندرية

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"المصريين الأحرار" يشارك فى ذكرى شهداء ماسبيرو أمام مكتبة الإسكندرية "المصريين الأحرار" يشارك فى ذكرى شهداء ماسبيرو أمام مكتبة الإسكندرية

أعلن حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية مشاركته اليوم الأربعاء، مع مجموعة من القوى السياسية فى إحياء ذكرى الشهداء بوقفة بالملابس السوداء والشموع على سلالم مكتبة الإسكندرية الساعة الرابعة عصرا.

وقال الحزب فى بيان له أمس الثلاثاء: "فى الذكرى الثانية لأحداث ماسبيرو يقدم حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية التحية لأرواح الشهداء الذين سقطوا فى تلك المذبحة وأننا لن نكف عن المطالبة بالقصاص لدمائهم وفتح التحقيقات فى ملابسات تلك القضية ونتذكر فى تلك المناسبة كلمة الراحل البابا شنودة الوطنية العظيمة، حيث قال إذا أراد مسيحيو بالمطالبة باللجوء للخارج فليمت الأقباط وتبقى مصر، على عكس ما نراه من قوى أخرى، حيث إنها تعلى مصلحة فصيلها أو جماعتها على مصلحة الوطن وتستقوى بالخارج وتطالب بتدويل قضيتها الزائفة".

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