فيديو .. قصة مباراة - منتخب مصر يصيب الشعب الكاميروني بالسكتة

تسبب منتخب مصر في صدمة لملايين الكاميرونيين عام 2005 حين حرم منتخب بلادهم من التأهل لكأس العالم 2006.

فقد حل المنتخب المصري ضيفا على نظيره الكاميروني في الجولة الأخيرة من التصفيات، في الوقت الذي يتنافس فيه الأسود مع أفيال كوت ديفوار على بطاقة التأهل.

فوز الكاميرون على مصر بأي نتيجة من أجل خطف تذكرة التأهل، فيما كانت كوت ديفوار بحاجة للفوز على السودان في الخرطوم، وحققت ذلك بالفعل، مع عدم فوز الكاميرون.

ويستعرض FilGoal.com قصة مواجهة مصر والكاميرون في تصفيات كأس العالم 2006، قبل أيام من خوض الفراعنة لذهاب الدور الحاسم من تصفيات مونديال 2014 أمام غانا في كوماسي يوم الثلاثاء المقبل.

احتشدت الجماهير الكاميرونية منذ الصباح في الملعب تمني نفسها بفوز فريقها وبلوغه كأس العالم‏.‏ وبالفعل تقدم منتخبها بهدف في الشوط الأول‏.‏

استطاع منتخب مصر ترويض الأسود في الشوط الثاني وسجل محمد شوقي هدفا قاتلا قبل عشر دقائق من نهاية اللقاء‏ بعد أن كان الكاميرونيون اطمأنوا للنتيجة وظهرت الثقة والتعالي في أدائهم

واحتسب الحكم خمس دقائق وقت بدل ضائع بعدما تحامل ضد مصر لمصلحة الكاميرون كثيرا، حتى أطلق صافرته في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع محتسبا ركلة جزاء على الفراعنة مشكوك في صحتها.

وتقدم بير وومي لتسديد الركلة لكنها ارتدت من القائم الأيسر لمرمي عصام الحضري لتقضي تماما علي أمال الكاميرون في الوصول إلي المونديال الذي نظمته ألمانيا.

وخيم الوجوم والحزن علي الجماهير التي ملأت الأستاد وأصيبت بالصدمة، بينما راح لاعبو مصر يخففون من حالة الحزن للاعبي الكاميرون بعد أن أجهش البعض منهم بالبكاء علي ضياع فرصة الوصول لكأس العالم للمرة الخامسة‏.‏

شاهد بكاء إيتو عقب المباراة