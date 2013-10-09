مقتل وإصابة 12 شخصًا إثر انفجار سيارة مفخخة شرقى بغداد

بغداد- (أ. ش. أ)

سقط 12 شخصًا بين قتيل وجريح إثر انفجار سيارة مفخخة بمنطقة الزعفرانية شرقى العاصمة بغداد، وقال مصدر أمنى عراقى إن سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق بمنطقة الزعفرانية شرقى بغداد انفجرت مساء اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة.

أضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى.

وكانت بغداد شهدت اليوم اعتقال قائد ما يسمى "بجيش المجاهدين فى الدولة الإسلامية بالعراق والشام " واثنين من معاونيه فى عملية أمنية غربى العاصمة.