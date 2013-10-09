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مقتل عنصر فى شرطة حماية النفط فى هجوم مسلح وسط الموصل

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مقتل عنصر فى شرطة حماية النفط فى هجوم مسلح وسط الموصل مقتل عنصر فى شرطة حماية النفط فى هجوم مسلح وسط الموصل

أفاد مصدر فى شرطة محافظة نينوى، اليوم بأن عنصرا فى شرطة حماية النفط قتل فى هجوم مسلح وسط مدينة الموصل مركز المحافظة، نحو 405 شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار مساء اليوم الثلاثاء، باتجاه عنصر فى شرطة حماية النفط أمام منزله فى منطقة الفاروق، وسط الموصل مما أسفر عن مقتله فى الحال.

أضاف المصدر أن قوة أمنية سارعت إلى موقع الحادث وحوطته ، فيما نقلت سيارة إسعاف جثة القتيل إلى دائرة الطب الشرعى.

وكانت محافظة نينوى شهدت اليوم، مقتل ضابط وجنديين اثنين وأصيب اثنان آخران إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية جنوب غربى الموصل مركز المحافظة، التى تعد من المناطق الساخنة أمنيا حيث تشهد عمليات عنف شبه مستمرة بتفجير سيارات مفخخة، وعبوات ناسفة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية، تسفر عن سقوط العديد من الضحايا.

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