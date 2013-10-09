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برلمانى ليبى: إقالة زيدان غير مقبولة لدى العديد من أعضاء المؤتمر

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برلمانى ليبى: إقالة زيدان غير مقبولة لدى العديد من أعضاء المؤتمر برلمانى ليبى: إقالة زيدان غير مقبولة لدى العديد من أعضاء المؤتمر

طرابلس- (أ. ش. أ)

أكد عضو المؤتمر الوطنى العام الليبى عبد الفتاح حبلوص، مساء اليوم الثلاثاء، أن مسألة إقالة رئيس المؤقتة غير مقبول لدى العديد من أعضاء المؤتمر.

وقال حبلوص، فى تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن الجميع فى المؤتمر يتفق على أن أداء الحكومة (مروع) حسبه قوله. ولكنهم لا يتفقون على إقالة زيدان من منصبه، وذلك نظرًا لعدم توفر البديل وخوفًا من إحدى الكتل المسيطرة على القرار فى المؤتمر والتى قد تنفرد باختيار رئيس الوزراء الجديد.

ولفت إلى أن هناك رأيًا طرحته إحدى الكتل بإيقاف زيدان إداريًا والتحقيق معه فى قضية الصكوك المقدمة إلى سالم جضران.

وأضاف عضو المؤتمر، أن غدًا سيكون هناك اجتماع طارئ بين رؤساء الكتل حول مصير الحكومة المؤقتة، لافتًا إلى أن إقالة زيدان أو إيقافه إداريًا موضوع لا يسنده الإعلان الدستورى ولا اللوائح الداخلية للمؤتمر.

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مصر 365

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