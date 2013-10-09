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طائرة روسية تجلى نحو 80 شخصا من سوريا إلى موسكو

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طائرة روسية تجلى نحو 80 شخصا من سوريا إلى موسكو طائرة روسية تجلى نحو 80 شخصا من سوريا إلى موسكو

أقلت طائرة تابعة لوزارة الحالات الطارئة الروسية إلى موسكو مساء أمس الثلاثاء، 76 شخصا من مواطنى روسيا ورابطة الدول المستقلة، الراغبين بمغادرة سوريا.

وذكرت وكالة أنباء نوفوستى الروسية، أن الطائرة أقلعت من مطار اللاذقية وعلى متنها 47 مواطنا روسيا و6 أوكرانيين، ومواطن مولدافى واحد، إضافة إلى 22 مواطنا سوريا".

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الحالات الطارئة الروسية إيرينا روسيوس، أن أغلب المغادرين أطفال ونساء.

وبهذه الرحلة يبلغ عدد مواطنى روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة الذين غادروا سوريا منذ بدء الأحداث فى هذا البلد 960 شخصا.

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مصر 365