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مقتل 9 في حريق مصنع للملابس في بنجلاديش

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مقتل 9 في حريق مصنع للملابس في بنجلاديش مقتل 9 في حريق مصنع للملابس في بنجلاديش

قالت الشرطة في بنجلاديش إن 9 أشخاص قتلوا، الثلاثاء، إثر اندلاع حريق في مصنع للملابس بضواحي العاصمة دكا.

وقال ضابط شرطة إن رجال الإطفاء انتشلوا جثثًا متفحمة من داخل مصنع «أسواد كومبوزيت ميلز ليمتيد» للملابس في بلدة جازيبور الصناعية التي تبعد نحو 40 كيلومترًا عن شمال دكا.

وأضاف أن رجال الإطفاء سيطروا على الحريق بعد جهود استمرت 7 ساعات، وأن مزيدًا من الجثث يمكن أن تكون داخل المصنع حتى الآن.

وأشار إلى أن الحريق اندلع في قسم الحياكة من المصنع الذي تملكه مجموعة «بالمال جروب» للصناعات.

وأفادت الشرطة بأن عددًا صغيرًا فقط من العاملين كان بالداخل أثناء الحريق لأن القسم كان قد أغلق لانتهاء العمل في هذا اليوم مع بدء اندلاع الحريق.

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