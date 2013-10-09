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بعد 5 أشهر .. كوينكا يعود لمران برشلونة

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برشلونة، (إفي): عاد المهاجم إيساك كوينكا للمشاركة في مران برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء، ليعد أبرز الوجوه العائدة من الإصابة التي ألمت به في الركبة منذ مايو الماضي، حسبما أفاد النادي الكتالوني.

وخضع كوينكا (22 عاما)، الذي لعب الموسم الماضي معارا لصفوف أياكس أمستردام الهولندي، لعملية جراحية في الركبة اليمنى ليظل في فترة تعافي منذ يونيو الماضي.

وشارك كوينكا اليوم للمرة الاولى في مران البرسا الذي شهد حضورا ضئيلا للاعبين، بلغ تسعة فقط، نظرا لاستدعاء الدوليين للمشاركة مع منتخبات بلادهم في التصفيات المؤهلة لمونديال 2014 بالبرازيل.

وغاب عن المران كل من الدوليين فيكتور فالديس وبيكيه وبوسكيتس وتشافي وانييستا وبدرو وسيسك (إسبانيا)، وسرجيو روبرتو (إسبانيا تحت 21 عاما) ونيمار وألفيش (البرازيل)، وأليكس سونج (الكاميرون) وأليكسيس سانشيز (تشيلي).

وشارك في مران اليوم أيضا المدافع المخضرم وقائد البرسا، كارليس بويول، الذي تعافى هو الآخر من إصابته في الركبة وعلى وشك استلام التصريح الطبي باللعب.

بينما تدرب على الهامش المصابين، ليونيل ميسي وخابيير ماسكيرانو وجوردي ألبا.

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