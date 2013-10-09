المجتمعات العمرانية: سنتخذ إجراءات صارمة ضد المستثمرين غير الجادين

أكد المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن الهيئة تقدم الكثير من التيسيرات للمستثمرين ورجال الأعمال الجادين، ولكن سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أى مستثمر يثبت تقصيره أو عدم جديته، حتى نعطى الفرصة لمستثمر آخر جاد لخدمة المواطن.

وأضاف فرحات، لـ"اليوم السابع" أنه لن يتم سحب أى أراض فى هذه الفترة من الشركات، ولكن سيتم توقيع عقوبات وشروط العقد على غير الملتزمين، لافتا إلى أن أى مستثمر متعثر الهيئة ستقف بجانبه.

وأشار إلى أنه تم تأجيل جلسة فتح المظاريف على الأراضى الاستثمارية التى تم طرحها الفترة الماضية إلى 28 أكتوبر الجارى، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طرح أراض استثمارية بعد الانتهاء من ترفيقها.