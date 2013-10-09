أخبار عاجلة

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا -
مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المجتمعات العمرانية: سنتخذ إجراءات صارمة ضد المستثمرين غير الجادين

Google+ Print
المجتمعات العمرانية: سنتخذ إجراءات صارمة ضد المستثمرين غير الجادين المجتمعات العمرانية: سنتخذ إجراءات صارمة ضد المستثمرين غير الجادين

أكد المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن الهيئة تقدم الكثير من التيسيرات للمستثمرين ورجال الأعمال الجادين، ولكن سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أى مستثمر يثبت تقصيره أو عدم جديته، حتى نعطى الفرصة لمستثمر آخر جاد لخدمة المواطن.

وأضاف فرحات، لـ"اليوم السابع" أنه لن يتم سحب أى أراض فى هذه الفترة من الشركات، ولكن سيتم توقيع عقوبات وشروط العقد على غير الملتزمين، لافتا إلى أن أى مستثمر متعثر الهيئة ستقف بجانبه.

وأشار إلى أنه تم تأجيل جلسة فتح المظاريف على الأراضى الاستثمارية التى تم طرحها الفترة الماضية إلى 28 أكتوبر الجارى، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طرح أراض استثمارية بعد الانتهاء من ترفيقها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365