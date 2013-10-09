الغانم: البرلمانات المحلية تضطلع بمراقبة حظر الأسلحة الكيميائية وتدميرها

قال رئيس مجلس الامة رئيس الشعبة البرلمانية مرزوق الغانم إنه يسعى لتشكيل قوى ضاغطة لرفع تأشيرة دخول الاتحاد الاوروبي (شينغن) عن المواطنين الكويتيين وذلك من خلال التحدث مع المجاميع الرئيسية في المفوضية الأوروبية لدعم طلب الكويت في هذا المجال.

> وأضاف الغانم في تصريح صحافي بعد انتهاء فعاليات اليوم الثالث لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي الـ129 في جنيف امس انه التقى مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البلجيكي فرنسوا دونييه وناقشه في القضية، مشددا على ضرورة ان تحظى هذه القضية باهتمام وتعاون حكومي وبرلماني.

> وذكر ان امر رفع الفيزا الاوروبية يحتاج الى موافقة المفوضية الاوروبية ثم يتم التصويت عليه في البرلمان الاوروبي. معربا عن اعتقاده بأن الكويت خطت خطوات جيدة في هذا المجال حيث التقى مع مجموعات سياسية اوروبية للحصول على هذا الدعم بشأن رفع الفيزا عن الكويتيين.

> وأشار الغانم الى ان الاجتماع العام قد وافق بغالبية اعضائه على مقترح الدول الاوروبية المتعلق بدور البرلمانات في مراقبة الحظر على استخدام وتدمير الاسلحة الكيميائية.

> وكان الغانم قد عقد عدة لقاءات على هامش اعمال اجتماع الاتحاد البرلماني بجنيف مع وفود برلمانية منها لقاؤه ورئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني.

> ووصف الغانم حديثه مع نظيره الايراني بالصريح قائلا «تكلمنا عن قضايا عدة منها الجرف القاري والحدود البحرية والعلاقة الثنائية بين ايران ودول مجلس التعاون الخليجي».

> كما التقى الغانم على هامش المؤتمر رئيس البرلمان الباكستاني سردار صديق ورئيسة الوفد الالباني جوزيفينا توبالي.

> حضر اللقاءات وكيل الشعبة البرلمانية فيصل الشايع وأمين سر الشعبة البرلمانية العضو جمال العمر والعضو سيف العازمي والسفير جمال الغنيم رئيس بعثة الكويت الدائمة في جنيف وأمين عام مجلس الامة علام الكندري.