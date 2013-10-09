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وزير الداخلية استقبل سفير عمان بمناسبة انتهاء مهام عمله في الكويت

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استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، سفير سلطنة عمان لدى الكويت السفير سالم بن سهيل المعشني، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله في الكويت.
>وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتمنى الشيخ محمد الخالد، للسفير العماني التوفيق فى حياته العملية القادمة، معربا عن شكره وامتنانه للتعاون المستمر والبناء لخدمة البلدين الشقيقين، وما بذله في دعم وتوطيد العلاقات المشتركة.
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