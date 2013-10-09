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حريق يلتهم مركزاً طبياً في الجابرية

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| كتب عبدالعزيز اليحيوح وعزيز العنزي |


> التهمت النيران مركزاً طبياً قوامه 10 أدوار في الجابرية مساء أمس، والتي أحال وهجها الفزع في نفوس الأطباء والعاملين فيه، إضافة إلى نفوس السكان المجاورين له.
> قرابة الثامنة مساء، وفي خضم انهماك الأطباء والعاملين في المركز الطبي في استقبال المراجعين، اشتعلت النيران من خلف المبنى، وامتدت صعوداً من الطابق الأرضي إلى حيث العاشر.
> وحدد أحد الأطباء لـ «الراي» عدد من يشغل العيادات في المركز بنحو 200 شخص، تمكنوا من النجاة بأرواحهم عبر استخدامهم السلالم.
> واستنفر رجال الإطفاء من 6 مراكز (حولي، السالمية، الإنقاذ، الاسناد، الهلالي والمدينة)، للتعامل مع النيران التي امتدت قبل إخمادها لتأتي على عدد من السيارات كانت مركونة بجوار المركز الطبي.

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