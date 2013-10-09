حريق يلتهم مركزاً طبياً في الجابرية

| كتب عبدالعزيز اليحيوح وعزيز العنزي |

> التهمت النيران مركزاً طبياً قوامه 10 أدوار في الجابرية مساء أمس، والتي أحال وهجها الفزع في نفوس الأطباء والعاملين فيه، إضافة إلى نفوس السكان المجاورين له.> قرابة الثامنة مساء، وفي خضم انهماك الأطباء والعاملين في المركز الطبي في استقبال المراجعين، اشتعلت النيران من خلف المبنى، وامتدت صعوداً من الطابق الأرضي إلى حيث العاشر.> وحدد أحد الأطباء لـ «الراي» عدد من يشغل العيادات في المركز بنحو 200 شخص، تمكنوا من النجاة بأرواحهم عبر استخدامهم السلالم.> واستنفر رجال الإطفاء من 6 مراكز (حولي، السالمية، الإنقاذ، الاسناد، الهلالي والمدينة)، للتعامل مع النيران التي امتدت قبل إخمادها لتأتي على عدد من السيارات كانت مركونة بجوار المركز الطبي.