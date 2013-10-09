وزير التضامن: قرار المحكمة يشير إلى حل جمعية الإخوان وليس شطبها

قال الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، إنه تم تشكيل مجلس من 9 وزراء لوقف كافة أنشطة الجماعة ومؤسساته،ا وإن هناك خلطًا لدى البعض بين شطب جمعية الإخوان وبين الجماعة نفسها.

وأضاف البرعى، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج "الحدث المصرى" عبر شاشة العربية الحدث، مساء الثلاثاء، إلى أن القرار الصادر من المحكمة ليس بالشطب لكن بالحل، مشددًا على أنه سيباشر اختصاصاته فى إطار القانون.

وأوضح وزير التضامن الاجتماعى، أن قرار المحكمة يشمل الجماعة والجمعية وجميع المؤسسات التابعة لها، منوهًا إلى أنه سيتم التحفظ على كافة الأموال التابعة للجماعة والجمعية والمؤسسات التابعة لها لحين الفصل النهائى ببطلان الجماعة.

وتابع الجماعة غير موجودة من الأساس، والقرار الصادر بشأن الجمعية، واللجنة المشكلة لتنفيذ قرار المحكمة ومجلس الوزراء وليست أمنية.