اللواء طه زكى: أبلغت السادات أن تليفونه مراقب من عدة أجهزة

قال اللواء طه زكى، مدير مكتب الزعيم الراحل محمد أنور السادات، ووكيل جهاز المخابرات الأسبق، إن الزعيم الراحل محمد أنور السادات عندما كلف ممدوح سالم بوزارة الداخلية خلفًا لشعراوى جمعة كنت معه فى الرئاسة، وطلبت منه عدم إبلاغ "سالم" من تليفون مكتبه كونه مراقبًا من عدة جهات على رأسها مكتب سامى شرف أحد أعضاء مراكز القوى والمتورط فى مخطط الانقلاب على السادات.

وأضاف "زكى" خلال حواره عبر فضائية المحور ببرنامج 90 دقيقة، أنه عقب تولى "سالم" الوزارة تلقى أوامر من بعض القيادات بوزارة الداخلية بأن يحرق كل التسجيلات التى فى مكتبه، ولكنه لم يمتثل للأمر وقام بإخطار السادات من تليفون بسنترال رمسيس فقال له السادات "متنفذش" وخلال عشر دقائق هيكون عندك الحرس الجمهورى وفريق من النيابة العامة للتحفظ على التسجيلات.

وتابع قائلاً: "قلت للسادات يا ريت ياريس تخلى النيابة تخدنى معاهم علشان محدش يعرف حاجة".. فقال له السادات: "تمام"، لافتًا إلى أن "سالم" هو من قام باعتقال كل مراكز القوى.