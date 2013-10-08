صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يتحسن لكن مازال ضعيفا

كتب : رويترز الثلاثاء 08-10-2013 22:44

أبدى صندوق النقد الدولي، اليوم، تفاؤلا حذرا بشأن حالة الاقتصاد العالمي رغم خفضه توقعاته للناتج الاقتصادي وتحذيره من تداعيات كارثية في حال تخلف الولايات المتحدة عن سداد بعض ديونها.

وخفض الصندوق في أحدث تقرير له توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للمرة السادسة على التوالي في أقل من عامين قائلا إن تحسن الأداء في معظم الاقتصادات المتقدمة لن يعوض تباطؤ النمو في العالم النامي.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج العالمي 2.9 في المئة فقط هذا العام انخفاضا من توقعات سابقة في يوليو عند 3.1 في المئة وهو ما يجعله أبطأ عام في النمو منذ 2009. وتوقع الصندوق زيادة متواضعة في النمو العام القادم إلى 3.6 في المئة.

وقال أوليفييه بلانشار كبير الخبراء الاقتصاديين لدى الصندوق للصحفيين، مشيرا إلى الدول الغنية، "رغم أن رقم النمو العالمي ليس مثيرا للإعجاب فإنني أعتقد أن هناك أنباء جيدة. فالدول التي كانت تعاني من الضعف استردت بعض عافيتها."

وأضاف مشيرا إلى الاقتصادات الناشئة "يعاني الآخرون من التباطؤ لكنني لا أصف ذلك بالضعف".