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أمن المنيا يحرر تاجر مواشي من يد خاطفيه بمركز سمالوط

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أمن المنيا يحرر تاجر مواشي من يد خاطفيه بمركز سمالوط أمن المنيا يحرر تاجر مواشي من يد خاطفيه بمركز سمالوط

خطف

 

وصل بلاغ إلي وحدة مباحث سمالوط، من شقيق المجنى عليه “مصطفى خلف محمود  48 سنة  تاجر مواشى  مقيم بمصر الجديدة “، يفيد بخطف شقيقه أثناء عودته من سوق المنيا بناحية سمالوط وكان بحوزته 8 رؤوس مواشى، وقام الخاطفون بالاتصال الهاتفي وطلب فدية مالية قدرها 1.000.000 جنيه مقابل إطلاق سراح التاجر .
> وعلى الفور تم تشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة المقدم محمود الجيار رئيس وحدة المباحث و النقيب عبدالعزيز فرحـات والنقيب محمد أبو الفضل والنقيب مصطفى خالد والنقيب هانى عجلان معاوي مباحث المركز ..

وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة كلاً من ” أسامة محمد عبدالظاهر – رأفت توفيق عبدالظاهر – محمد فتحى محمد محمد ” جمعيهم مقيمون بقرية دير سمالوط وتم ضبطهم يستقلون السيارة المستخدمة في الواقعة تحمل لوحات برقم 44398 نقل المنيا وبها المواشى الـ 8 المسروقة دون دفع أى مبالغ مادية للإفراج عن التاجر المخطوف .

وتم إخطار اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا بالواقعة , وتحرر عن ذلك المحضر اللازم , وتولت النيابة التحقيق مع المتهمين.

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