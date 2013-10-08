أخبار عاجلة

فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
بالفيديو.. الإبراشي يعرض قصة شاب ذبح شقيقته لفتح مقبرة أثرية -
سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا -
مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تنظيم دورات للصم والبكم ببعض الجهات الحكومية

Google+ Print
تنظيم دورات للصم والبكم ببعض الجهات الحكومية تنظيم دورات للصم والبكم ببعض الجهات الحكومية

قال الدكتور إبراهيم شوقى، المتحدث الإعلامى لحزب المصريين الأحرار بالإسماعيلية، إن اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية وافق على الطلب المقدم من الحزب والذى تضمن قيام الحزب بتنظيم دورات فى لغة الإشارة لبعض الموظفين المتعاملين مع فئة الصم والبكم فى بعض الهيئات والمديريات الحكومية بالمحافظة مثل الشهر العقارى وإدارة المرور ومجمع المحاكم ومديرية الصحة، وذلك فى إطار مسؤوليته نحو المجتمع من خلال لجنة التعليم برئاسة سامى السيد عزب خبير لغة الإشارة.

وأوضح شوق، أن الدورات تأتى لتسهيل التعامل بين هذه المصالح الحكومية وقطاع الصم والبكم والقضاء على أية مشكلات قد تعوقهم فى التواصل مع هذه الهيئات فى إنهاء إجراءاتهم الشخصية.

وأضاف أن ذلك يأتى فى إطار جهود حزب المصريين الأحرار بالإسماعيلية، للقضاء على بعض مشكلات المواطنين والتواصل مع الجهاز التنفيذى بالمحافظة.


>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365