تنظيم دورات للصم والبكم ببعض الجهات الحكومية

قال الدكتور إبراهيم شوقى، المتحدث الإعلامى لحزب المصريين الأحرار بالإسماعيلية، إن اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية وافق على الطلب المقدم من الحزب والذى تضمن قيام الحزب بتنظيم دورات فى لغة الإشارة لبعض الموظفين المتعاملين مع فئة الصم والبكم فى بعض الهيئات والمديريات الحكومية بالمحافظة مثل الشهر العقارى وإدارة المرور ومجمع المحاكم ومديرية الصحة، وذلك فى إطار مسؤوليته نحو المجتمع من خلال لجنة التعليم برئاسة سامى السيد عزب خبير لغة الإشارة.

وأوضح شوق، أن الدورات تأتى لتسهيل التعامل بين هذه المصالح الحكومية وقطاع الصم والبكم والقضاء على أية مشكلات قد تعوقهم فى التواصل مع هذه الهيئات فى إنهاء إجراءاتهم الشخصية.

وأضاف أن ذلك يأتى فى إطار جهود حزب المصريين الأحرار بالإسماعيلية، للقضاء على بعض مشكلات المواطنين والتواصل مع الجهاز التنفيذى بالمحافظة.