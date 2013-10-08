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وكيلة نقابة الصيادلة بكفر الشيخ: لا صحة لاعتقال النقيب

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وكيلة نقابة الصيادلة بكفر الشيخ: لا صحة لاعتقال النقيب وكيلة نقابة الصيادلة بكفر الشيخ: لا صحة لاعتقال النقيب

نفت الدكتوره فريدة عبده، وكيلة نقابة الصيادلة بكفر الشيخ، القبض على الدكتور جابر عطا، نقيب الصيادلة بكفر الشيخ، ضمن حملات الاعتقالات التى تشنها قوات الأمن لقيادات الإخوان، تنفيذًا لأوامر الضبط والإحضار.

وقالت الدكتورة فريدة إن من تم إلقاء القبض عليه هو الدكتور محمود ياسين أمين الصندوق وتم حبسه 15 يومًا بتهمة التحريض على العنف مشيرة إلى أن محامى النقابة زاره فى محبسه أمس واستمع إليه تمهيدًا للدفاع عنه بصفته أحد أعضاء نقابة الصيادلة بكفر الشيخ، وكان عدد من المصادر قد أكدت اعتقال عطا، وهو الأمر الذى نفته الدكتورة فريدة اليوم.

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مصر 365