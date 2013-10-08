محافظ سوهاج يشكل لجنة لحصر تلفيات "الموازنة" بمحطة صرف طما

أمر اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج بتشكيل لجنة مختصة لحصر التلفيات والأضرار الناتجة عن انهيار الجزء الشرقى من حوض الموازنة التابع لمحطة الصرف الصحى بطما.

وقام المحافظ اليوم يرافقه اللواء محمود نافع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والمهندس شعبان قنديل السكرتير العام المساعد وكمال شلبى رئيس مدينة طما وحسام محمدين رئيس مدينة طهطا، بتفقد الموقع للوقوف على آخر المستجدات، وقد أمر المحافظ بضرورة العمل على الانتهاء سريعا من أعمال إعادة بناء الجزء المنهار.

وصرح اللواء محمود نافع بأنه سوف يتم الانتهاء من أعمال الاصلاحات قبل عيد الأضحى، مشيرا إلى أن وزير الاسكان قد قرر إرسال لجنة استشارية تصل يوم الخميس القادم إلى الموقع لدراسة الوضع على الطبيعة ومعرفة أسباب الانهيار ورفع تقرير مفصل للوزير.

يذكر أن العاملين بموقع محطة طما للصرف الصحى قد تفاجأوا يوم السبت الماضى بانهيار جزء من السور الشرقى لحوض الموازنة الخاص بالمحطة، مما أسفر عن إحداث بعض التلفيات بالأراضى الزراعية المستصلحة والمتاخمة لحوض الموازنة.

وقد أكد المحافظ بأنه سوف يتم تعويض المتضررين من المزارعين وفقا لتقرير اللجنة المعنية بحصر التلفيات.