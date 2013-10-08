وجبة الإفطار الكبيرة تساعد المصابات بتكيس المبايض على الحمل

"تكيس المبايض" من الأمراض، التى تصيب حوالى 6-10% من السيدات، وتصيبهم فى الأغلب بالعقم وعدم القدرة على الحمل أو الإنجاب، وكشفت دراسة علمية حديثة عن معلومات جديدة ومثيرة للغاية، تساهم فى رفع فرص الإنجاب لدى هؤلاء السيدات.

وأشار الباحثون أن السيدات المصابات بمرض تكيس المبايض، ويصارعن من أجل حدوث الحمل، يمكنهم بلوغ ذلك من خلال تناول وجبة إفطار ضخمة، حيث كشفت النتائج أن تناول كميات كبيرة من الأطعمة خلال الصباح بدلاً من الليل يساهم بشكل كبير فى رفع فرص الحمل والقدرة على الإنجاب.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن تناول غالبية السعرات الحرارية الخاصة باليوم خلال الصباح يساعد على تنظيم هرمون الأنسولين والتستوستيرون والعديد من الهرمونات التى لها تأثيرات سلبية على فرص حدوث الحمل، وأوضحت النتائج أن هذه الإستراتيجية ساهمت أيضا فى الحد من مستويات الجلوكوز وتقليل مقاومة الأنسولين بنسبة 8%، بينما لم يحدث أى تغيير عند تناول وجبات كبيرة خلال الليل.

وأضاف الباحثون أن مستويات هرمون التستوستيرون انخفضت إلى النصف تقريباً لدى السيدات اللاتى يتناولن وجبات إفطار كبيرة، وبالتالى تتحسن طبيعة مرض تكيس المبايض، وكما ترتفع درجة خصوبتهم وتزداد فرص حدوث الحمل والإنجاب.