النساء أكثر عرضة لنقص "الهيموجلوبين" فى الدم بسبب الدورة الشهرية

يوجد الهيموجلوبين داخل كرات الدم الحمراء وهو المسئول عن حمل الأكسجين إلى كل أجزاء الجسم، وذلك لإنتاج الطاقة اللازمة لحياة كل خلايا الجسم، وينعكس نقص نسبة الهيموجلوبين وما يتبعها من نقص الطاقة على ممارسة الحياة اليومية بنشاط والشعور بالإجهاد من أقل مجهود.

قال د.عابد عرفات عضو الجمعية السويسرية لأنيميا نقص الحديد، إن هناك أعراضا أخرى تصاحب نقص نسبة الهيموجلوبين مثل شحوب الوجه، الصداع، الدوخة، تساقط الشعر، الإحساس بالبرودة وهالات سوداء أسفل العينين، توتر عصبى وصعوبة فى التركيز.

وتتعرض النساء أكثر من الرجال لنقص فى نسبة الهيموجلوبين وذلك بسبب "الدورة الشهرية"، وكذلك استخدام النساء اللولب كوسيلة لمنع الحمل ومصاحبة ذلك لزيادة فى كمية الدم الفاقد خلال الدورة الشهرية.

وأشار عابد إلى أنه يمكن التغلب على كل المشاكل التى تصاحب نقص نسبة الهيموجلوبين، وذلك من خلال زيارة الطبيب لعمل الفحوصات اللازمة لمعرفة سبب انخفاضه، وإعطاء النصائح لتحسين العادات الغذائية، هذا إلى جانب وصف بعض عناصر الحديد التى تمثل أهم مكونات الهيموجلوبين وهو المسئول عن حمل الأكسجين إلى كافة خلايا الجسم.

ونصح عابد بعمل اختبار بسيط لمعرفة نسبة الهيموجلوبين فى الجسم الذى قد يكون بداية لاختفاء أعراض كثيرة ظلت ترهق المريض لفترة طويلة.