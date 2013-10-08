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يوميات "ستار أكاديمي": صدمة "جان" بعد دخوله دائرة الخطر.. والطلاب يستجيبون لدرس التغذية

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يوميات "ستار أكاديمي": صدمة "جان" بعد دخوله دائرة الخطر.. والطلاب يستجيبون لدرس التغذية يوميات "ستار أكاديمي": صدمة "جان" بعد دخوله دائرة الخطر.. والطلاب يستجيبون لدرس التغذية

كتب : محمد عاشور الثلاثاء 08-10-2013 20:19

شهدت يوميات برنامج "ستار أكاديمي"، الذي تذيعه فضائية "CBC"، استكمال عرض الإيفال الذي يحدد الطلاب الذين سيدخلون دائرة الخطر "نومينية".

وزار الأكاديمية مونيك باسيلا زعرور، أخصائية التغذية، التي ركّزت في حصتها على المنتجات التي تحتوي على فيتامينات، وأصرّت على أن يتناولها الطلاب بانتظام لتغذية وتقوية جسدهم، كما حاولت إقناع الطلاب بالابتعاد عن الوجبات السريعة والمواد الدسمة مثل الزبد والسمن.

وتحوّل الطلاب إلى طهاة لينفذوا تعليمات خبيرة التغذية، لأنها اقترحت عليهم أن يعدوا وجبات بأنفسهم.

وعرضت حلقة اليوميات رد الفعل الطلاب بعدما معرفتهم بنتيجة "النومينية"، التي استقبلوها بقلق وتوتر شديدين.

وظهر جان شهيد في حالة صدمة بعدما علم بدخوله في دائرة الخطر لهذا الأسبوع.

وكان الطلاب جان وماريتا وطاهر مصطفى قد دخلوا دائرة الخطر بعد إيفال هذا الأسبوع.

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DMC

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