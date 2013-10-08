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بعثة أثرية أمريكية تتحدى التحذيرات فى الفيوم

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بعثة أثرية أمريكية تتحدى التحذيرات فى الفيوم بعثة أثرية أمريكية تتحدى التحذيرات فى الفيوم

 

أحمد عبد العال ، مدير عام آثار الفيوم

قال أحمد عبد العال ، مدير عام آثار الفيوم أنه وصلت الى محافظة الفيوم بعثة اثرية تابعة لجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية للعمل فى منطقة شمال بحيرة قارون رغم التحذيرات التى اطلقتها السفارة الامريكية لرعاياها بتوخى الحظر .

البعثة برئاسة فيليكا فندرتش والتى تعمل فى منطقة شمال بحيرة قارون والتى اكدت انها تعمل فى منذ 20 عاما وانها تحدت كل الظروف من اجل العمل فى مصر وانها تهدف الى تشجيع جميع الاجانب من مختلف الجنسيات للحضور الى مصر دون خوف وانها لم تهتم باى تحذيرات من اى نوع .

مما يذكر ان هذه اول بعثة اثرية تعمل فى مصر منذ يونيو الماضى

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