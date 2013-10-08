عادل لبيب 3,6 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات التنموية والعاجلة بالمحافظات

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن المحافظات انتهت من إجراءات طرح مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي باستثمارات بلغت 3,6 مليار جنيه , لافتا إلى أنه تم بالفعل البدء في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية , خاصة المشروعات العاجلة والملحة في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والرصف وإقامة مدارس الجديدة ومراكز شباب متطورة , وغيرها من المشروعات التي تصب في مصلحة المواطن البسيط .

وأكد الوزير أنه سيتم التركيز علي إنهاء المشروعات المفتوحة والتي لم يتم الانتهاء منها في الخطط السابقة وخاصة المشروعات العاجلة التي تمس بشكل مباشر حياة المواطنين وتحتل مكان الأولوية بالنسبة لهم .

ولفت اللواء عادل لبيب الوزير إلي أن المشروعات التي سيتم تنفيذها ويجرى تنفيذ بعضها حاليا على أرض الواقع تهدف إلى النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في كافة مجالات الحياة , حيث تتضمن رصف الطرق والكباري والإنفاق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية من العمالة المدربة المعدات والأجهزة والإمكانيات التي تساعدها على القيام بدورها على أكمل وجه ممكن .

وأوضح الوزير أن مشروعات رصف الطرق جاءت في المقدمة من حيث الاعتمادات المخصصة لتنفيذها بالمحافظات بنسبة 43,2% تليها مشروعات تحسين البيئة بنسبة 18% , ومشروعات مد وتدعيم الكهرباء 15,4 % وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية 9,6 % .

ونوه اللواء عادل لبيب إلى أنه تم تخصيص 282 مليون جنيه لمحافظة القاهرة , و 222,3 مليون جنيه للجيزة , و135 مليون للقليوبية , و147 مليون للإسكندرية , و 174 مليون للبحيرة , و 72,7 مليون جنية لمطروح , و 117 مليون للمنوفية , و 74 مليون لدمياط , و130,3 مليون للغربية , و152 مليون للدقهلية , و133 مليون لكفر الشيخ , و88,4 مليون جنيه لجنوب سيناء .

في حين تم تخصيص 100 مليون لشمال سيناء , و77 مليون للإسماعيلية , و69 مليون لبورسعيد , و74 مليون للسويس , و 189 مليون للشرقية , و 122 مليون جنيه للفيوم , و 146 مليون جنيه لبني سويف , و 217,5 مليون جنيه للمنيا , و 195,5 لأسيوط , و 63 مليون جنيه للوادي الجديد , و 163 مليون جنيه لسوهاج , و 126 مليون جنيه لقنا , و116 مليون جنية لأسوان , و76 مليون جنيه للبحر الأحمر , و 212 مليون جنيه للأقصر.

و شدد الوزير علي ضرورة إعلان الخطة الاستثمارية بالوحدات المحلية لتلبية احتياجات المواطنين الملحة والعاجلة وإحداث نقلة نوعية علي أرض الواقع بالمحافظات لإعلام المواطنين بما يتم تنفيذه من مشروعات خلال العام المالي الحالي وتشكيل مجموعات عمل من الشباب لمتابعة تنفيذ المشروعات وذلك في ضوء رغبة الحكومة في تحقيق المشاركة الفعالة للمواطنين في متابعة تنفيذ الخطط بالمحافظات , مؤكداً إن قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة سيقوم بالمرور ميدانياً بالمحافظات لمتابعة التنفيذ .