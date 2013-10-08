أخبار عاجلة

فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
بالفيديو.. الإبراشي يعرض قصة شاب ذبح شقيقته لفتح مقبرة أثرية -
سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا -
مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الداخلية اليمنية: اختطاف 3 جنود من قبل عناصر القاعدة

Google+ Print
الداخلية اليمنية: اختطاف 3 جنود من قبل عناصر القاعدة الداخلية اليمنية: اختطاف 3 جنود من قبل عناصر القاعدة

كشفت وزارة الداخلية اليمنية عن اختطاف عناصر القاعدة لثلاثة جنود من مدينة رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وأوضحت الداخلية اليمنية – فى بيان لها اليوم – أن عناصر من تنظيم القاعدة هاجموا أمس نقطة النجد الأمنية واشتبكوا مع الجنود ونجحوا في اختطاف ثلاثة منهم، بالإضافة إلى طقم عسكرية، كما قتلوا ثلاثة مواطنين خلال الاشتباكات التي دارت بين مسلحي القاعدة وجنود النقطة والذين صادف وجودهم لحظة الهجوم.

وأشار البيان إلى أن عناصر القاعدة كانت تهدف للسيطرة على النقطة لكن الجنود صدوهم وأحبطوا مخططهم، واعتقلوا اثنين منهم، منوها بأن الأجهزة الأمنية تجري عملية ملاحقة واسعة لعناصر تنظيم القاعدة التي هاجمت النقطة للافراج عن الجنود واستعادة الطقم العسكري.

ويأتى ذلك بعد مرور أقل من 12 ساعة من تعرض نقطة دار المجد الواقعة على مشارف مدينة رداع بمحافظة البيضاء لهجوم مسلح مماثل من عناصر إرهابية يعتقد أنها من تنظيم القاعدة أسفر عن مقتل عشرة جنود وإصابة آخرين.

ا.ش.ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا