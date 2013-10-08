رفع العلم المصري على النصب التذكاري بالفالوجة احتفالا بنصر أكتوبر

كتب : أ ش أ الثلاثاء 08-10-2013 21:33

وضع أعضاء هيئة المرابطين بالقدس الشريف، اليوم، أكاليل الزهور ورفعوا العلم المصري على النصب التذكاري المصري بمنطقة الفالوجة شمال غزة، وذلك في ذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر.

وقال رئيس هيئة المرابطين بالقدس يوسف مخيمر، إن فلسطين تشارك الشعب المصري وجيشه العظيم في احتفالات نصر أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن الاحتفال يشمل كل البلدان العربية، وخاصة فلسطين التي سال عليها دماء الأبطال والشهداء المصريين خلال دفاعهم عن فلسطين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مخيمر أن نصر أكتوبر أعاد للعرب جميعًا الهيبة والكرامة والعزة، حيث استطاع الجيش المصري تحطيم خط بارليف ومعه الغرور الإسرائيلي وكسر أنفه أمام العالم وأعاد لمصر مكانتها الطبيعية كأكبر دولة عربية وجيشها العظيم القادر على تحقيق النصر للعرب جميعًا.

ومن جانبه، قال خالد الحسيني، نائب رئيس هيئة المرابطين بالقدس، إن مصر بالنسبة لنا الداعم الرئيسي والقوي لقضية نصرة الأقصى فهي تمدنا بالصمود، مستنكرًا أي محاولات الغرض منها زج شعارات لتحقيق مكاسب حزبية وإقحام قضية الأقصى في تلك المعارك، مؤكدًا أن مصر كدولة كبرى وجيشها العظيم قادرون على دفع عجلة الأمة العربية للأمام وتوحيد الصفوف من جديد لمواجهة ممارسات العدو الإسرائيلي في فلسطين والأقصى.

ويتضمن الاحتفال عزف السلام الوطني لمصر وفلسطين ووضع أكاليل الزهور على النصب بالفالوجة، كما ردد المشاركون النشيد الوطني المصري وعددًا من الأغاني الوطنية المصرية.

وشارك في وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري المصري العشرات من شباب المرابطين وأعضاء من هيئة الهلال الأحمر الفلسطيني وعدد من النشطاء السياسيين بالقدس.

تجدر الأشارة إلى أن النصب التذكاري المصري يضم جثامين شهداء معركة الفالوجة عام 1948 العقيد أحمد عبدالعزيز والذي كان منوطًا به تدريب المقاومة الفلسطينية، والعقيد أحمد فهيم بيومي والعريف إبراهيم قطب الصياد والجندي أبو الحسن حسن عيسوي.