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باريس تدين الاعتداءات التي تستهدف جنودا وشرطيين في مصر

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باريس تدين الاعتداءات التي تستهدف جنودا وشرطيين في مصر باريس تدين الاعتداءات التي تستهدف جنودا وشرطيين في مصر

كتب : ا ف ب الثلاثاء 08-10-2013 21:40

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فيليب لاليو، اليوم، أن فرنسا تدين الاعتداءات التي وقعت أمس في ، وأسفرت عن مقتل تسعة جنود وشرطيين.

وقال المتحدث "إن فرنسا تدين الاعتداءات التي وقعت أمس في مصر ضد مؤسسات عامة، وقتل خلالها تسعة جنود وشرطيان على الأقل". وأضاف المتحدث أن "فرنسا تقدم التعازي لأسر الضحايا وتعرب عن تضامنها مع الشعب المصري". وتابع أن "فرنسا تذكر برفضها للإرهاب بشتى أشكاله".

وفي جنوب سيناء، قتل ثلاثة من رجال الشرطة وأصيب 48 من قوات الأمن والمدنيين، أمس، في انفجار سيارة مفخخة قرب مديرية أمن جنوب سيناء بمدينة الطور.

وفي الإسماعيلية على قناة السويس قتل مسلحون 6 جنود بعد أن فتحوا النار على دوريتهم في منطقة تشهد مثل سيناء هجمات تشنها مجموعات إسلامية أعلن بعضها الولاء لتنظيم القاعدة.

وكانت باريس دانت، أمس، أعمال العنف التي وقعت بين متظاهرين إسلاميين وقوات الأمن، ودعت إلى "احترام حرية التجمع والتظاهر".

وكانت صدامات أوقعت 57 قتيلا بحسب مصدر رسمي، اندلعت على هامش تظاهرات للمطالبة بعودة الرئيس الإسلامي محمد مرسي، الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو.

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