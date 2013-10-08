ديوكوفيتش: نادال سيعاني الضغط اعتبارا من فبراير القادم

شنجهاي (الصين)، (إفي): حذر لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش منافسه الإسباني رافائيل نادال، الذي خطف منه صدارة تصنيف لاعبي التنس المحترفين لهذا الأسبوع، من أنه سيلاحظ بقوة الضغوط بحلول فبراير/شباط المقبل، حيث سيدافع عن عدد أكبر من النقاط.

وقال ديوكوفيتش اليوم من شنجهاي، التي سيدافع فيها عن اللقب بمباراته الافتتاحية أمام الإسباني مارسيل جرانويرس "الآن أنا من أدافع عن عدد أكبر من النقاط، لكن ابتداء من فبراير سيكون هو من يدافع عن معظم النقاط".

وأشار "التصنيف يصعد ويهبط ويتغير. هذه هي الرياضة، لكن من أجل أن تدافع عن المركز الأول فأنت بحاجة لأن تكون على وعي كامل".

وأوضح "التصنيف يعتمد بشكل رئيسي على النتائج، وهو (نادال) لعب بشكل مدهش منذ عودته للملاعب ويستحق أن يكون اللاعب رقم واحد في العالم، لأن نتائجه تتحدث عن نفسها، فهو اللاعب الأكثر نجاحا هذا العام".

وأضاف لدى سؤاله عما إذا كان متأثرا بفقدانه للمركز الأول "أهتم فقط بتقديم أفضل تنس في كل مباراة وأن أواصل ما حققته الأسبوع الماضي في بكين، وإذا استمريت على هذا المنوال ستأتي النتائج الإيجابية بالتأكيد".

وتوج ديوكوفيتش بلقب بكين الأحد الماضي للمرة الرابعة وهزم نادال في النهائي.

واعترف اللاعب بأن عليه التأقلم سريعا على ملاعب كوي زهونج الصلبة بشنجهاي "وصلت أمس للتو، لن أستطيع التدرب على الملعب نظرا لضيق الوقت، لكني سأحاول أن أتدرب نصف ساعة قبيل اللقاء".

وأضاف "الآن أريد التركيز على منافسي المقبل، جرانويرس. شاهدته يلعب أمام صديقي تيبساريفيتش أمس وقدم أداء جميلا. الأجواء في شنجهاي مختلفة تماما عن بكين. لهذا ينبغي عليّ أن أركز بشدة لحصد أول نقاط اللقاء".

وأشار "أشعر أنني بحالة جيدة الآن، وأنا سعيد للغاية لاستعادتي التركيز مقارنة بفلاشينج ميدوز" عندما خسر النهائي أمام نادال.

كما تحدث عن السويسري روجيه فيدرير "لم يكن في مستواه هذا العام، لكنه أيضا لم يشارك في الكثير من البطولات. الآن لم يعد بمقدوره المشاركة في عدد أكبر من البطولات مقارنة بأعوام مضت. لديه أسره وربما يركز الآن في بطولات الجراند سلام والماسترز".

وأضاف "لكنه (فيدرير) يبقى ضمن أفضل ثمانية لاعبين في العالم. يتميز بالخطورة دائما، ولا يمكن ضمان الفوز أمامه في أي أرضية، فالجميع يعلم قدراته".