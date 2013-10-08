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إيكاردي يحتفي باستدعاء الأرجنتين: رفضت الأتزوري.. وسأستغل ميسي

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إيكاردي يحتفي باستدعاء الأرجنتين: رفضت الأتزوري.. وسأستغل ميسي إيكاردي يحتفي باستدعاء الأرجنتين: رفضت الأتزوري.. وسأستغل ميسي

كشف ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان عن رفضه تمثيل منتخب إيطاليا، مبديا سعادته بتلقي استدعاء من بلاده الأصلية الأرجنتين.

إيكاردي تلقى استدعاء لمواجهة بيرو وأوروجواي مع منتخب الأرجنتين، وفرصه ليست سيئة في اللعب خاصة في ظل غياب ليونيل ميسي عن التانجو بسبب الإصابة.

وقال إيكاردي يوم الثلاثاء: "تشيزاري برانديللي المدير الفني لمنتخب إيطاليا تحدث معي، لكني لم أرغب في دخول هذه المفاوضات".

وتابع "الجميع كان يعلم أني أحلم بتمثيل بلادي، أنا أرجنتيني ولا يوجد أي شيء في من إيطاليا إلا جواز السفر".

وأضاف "سأعمل على استغلال غياب ميسي عن منتخب الأرجنتين".

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