رقميا – لماذا أبو تريكة ' الرجل الخارق ' في منتخب مصر

أن تكون صانعا للألعاب، فدقة تمريراتك تتأثر سلبيا باللعب تحت ضغط المدافعين، إلا إذا كنت استثنائيا كما هو الحال مع محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر.

صانع الألعاب يكون مطالبا بالإبداع، وبالتالي يحاول إرسال كرات صعبة، وهو أيضا ما يؤثر بالسلب على نسبة الدقة في التمريرات.

نسبة تمريرات أبو تريكة خلال 535 دقيقة خاضها مع منتخب مصر في تصفيات المونديال، بلغت 81%، بـ247 كرة صحيحة وصلت لزميل له في الفراعنة.

بالإضافة إلى هذه الدقة المميزة في التمريرات، فقد أرسل أبو تريكة 8 كرات بينية ناجحة ولعب 8 تمريرات طولية بنجاح.

هدد أبو تريكة مرمى المنافسين 9 مرات في 6 مباريات، سجل منهم 4 أهداف خلال رحلة الفراعنة في الطريق لشواطئ البرازيل.