منتخب مصر: اللاعب الجوكر سيكون له دور كبير أمام غانا

أكد ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر أن اللاعب الذي يمكنه اللعب في أكثر من مركز يمنح الفريق مرونة خططية أمام غانا.

ويحل منتخب مصر ضيفا على غانا في ذهاب الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2014 يوم الثلاثاء المقبل.

وقال السيد في تصريحات تليفزيونية يوم الثلاثاء: "نملك أكثر من لاعب يمكنه اللعب في مراكز عديدة، مثل حسام غالي وأحمد فتحي ورامي ربيعة".

وأضاف "هؤلاء وغيرهم سيجعلوا المنتخب بلا مشاكل دفاعية، وقد نلعب بثلاثة في قلب الدفاع".

وأوضح مدرب المنتخب أن الفريق يعمل على دراسة المنتخب الغاني بتأني من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب.