الخارجية تدعو حجاج الدولة للالتزام بتعليمات الحج

دعت وزارة الخارجية جميع مواطني الدولة والراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام بضرورة الالتزام بالتعليمات كافة الصادرة عن الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف وعدم التوجه إلى الأراضي المقدسة إلا من خلال حملات الحج المعتمدة لدى الهيئة والحصول على تصاريح الحج للدخول إلى مكة المكرمة حيث أن السلطات السعودية المختصة تؤكد على ضرورة حصول جميع الحجاج على تصاريح الحج.



> يأتي ذلك انطلاقا من حرص الوزارة على رعاية وسلامة مواطني الدولة داخل الدولة وخارجها بالتعاون والتنسيق مع الهيئة.



> وأكد سعادة عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد وكيل وزارة الخارجية أن وزارة الحج السعودية حددت عدد حجاج الدولة لهذا العام بـ”4982” حاجا وبتخفيض بنسبة 20 في المائة عن العام الماضي وبدون أي زيادة وهو المعمول به مع جميع الدول الإسلامية بسبب أعمال التوسعة التي تنفذها حاليا حكومة خادم الحرمين الشريفين في الحرم المكي وخاصة في صحن الكعبة.



> كما أكد سعادته على ضرورة تواصل حجاج الدولة مع بعثة الحج الرسمية في الأراضي المقدسة أو بالقنصلية العامة للدولة في جدة أو إدارة العمليات بالوزارة في حال تعرضهم لأية طارئ أو مشكلات على الأرقام التالية ..



> بعثة الحج الرسمية بمكة المكرمة: 00966125534225 و 0096657828277.



> بعثة الحج في المدينة المنورة: 00966148206165



> القنصلية العامة للدولة في جدة: 00966126515436 و 00966126531387.



> إدارة العمليات بوزارة الخارجية: 022222000 و 00971600599991.



> وتمنى سعادة وكيل وزارة الخارجية لحجاج بيت الله الحرام حجا مبرورا وسعيا مشكورا والعودة إلى أرض الوطن في تمام الصحة والسلامة.