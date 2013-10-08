مسئول سودانى: 70 قتيلا سقطوا خلال الاحتجاجات فى البلاد

قال والى الخرطوم عبد الرحمن الخضر، اليوم الثلاثاء، إن "عدد قتلى الاحتجاجات التى يشهدها السودان منذ 23 سبتمبر الماضى، ارتفع إلى 70 قتيلا بينهم عنصر من القوات النظامية، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 300 شخص من بينهم 110 من أفراد الشرطة ".

وأضاف الخضر فى كلمته خلال لقاء نظمه حزب "المؤتمر الوطنى" الحاكم مع القوى السياسية المشاركة فى الحكومة، وحضرته وسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء، أن "الأجهزة الأمنية ألقت القبض قبل يومين على 66 من المشتبه بهم فى منطقة غرب الحارات بأم درمان (غربى الخرطوم)، بحوزتهم أسلحة وذخائر وبعض المسروقات عقب محاصرتها للمنطقة".

واتهم الخضر "الحركات المسلحة الدارفورية (المتمردة) بالمشاركة فى الاحتجاجات، بالإضافة إلى بعض المجموعات الشبابية كحركة (قرفنا) و(شباب الثورة) الذين قال إنهم يعتبرون إسقاط النظام بالهتاف مجرد نزهة".

وأشار إلى أن "الإحصاءات الرسمية الأولية لعدد القتلى بلغت 34، لكننا قمنا بتوجيه وزارة الصحة بإجراء إحصائيات لعدد القتلى واتضح لهم بعد التقصى أن أعداد قتلى التظاهرات ارتفع إلى 70 قتيلا".

وعزا الخضر التضارب فى الإحصائيات "لأن بعض ذوى القتلى يقومون بحمل جثة القتيل بعد الوفاة مباشرة" دون تسجيلها على الفور.