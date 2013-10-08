الأردن: أنباء إطلاق النار على موكب رئيس الوزراء غير صحيحة

نفى وزير الإعلام والاتصال الأردنى محمد المومنى لـ"سكاى نيوز عربية"، تعرض موكب رئيس الوزراء عبد الله النسور لإطلاق نار فى مدينة إربد.

وأوضح المومنى أن النسور كان فى جولة بمدينة إربد متجهًا لأداء واجب العزاء، وكان من المفترض أن يقوم بواجب العزاء فى نائب أردنى سابق، لقى مصرعه فى مشاجرة عائلية.

وأضاف أن النسور أبلغ قبل وصوله إلى المكان بوجود "حالة من الاحتقان وإطلاق نار فى المكان"، ما دفعه إلى عدم التوجه إلى المكان.

ومن جهة أخرى، قال شهود عيان إنه تم إطلاق أعيرة نارية عند مرور الموكب الخاص برئيس الوزراء، وفق ما ذكر مراسلنا.

وأشار إلى أن موكب النسور لم يتعرض لأى أضرار.

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