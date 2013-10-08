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وزير الخارجية الكويتى يبحث مع نظيره القبرصى العلاقات الثنائية

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وزير الخارجية الكويتى يبحث مع نظيره القبرصى العلاقات الثنائية وزير الخارجية الكويتى يبحث مع نظيره القبرصى العلاقات الثنائية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مساء اليوم الثلاثاء مع وزير خارجية قبرص لوانيس كاسوليدس، سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين فى كافة المجالات، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك•

يشار إلى أن نائب أمير الكويت وولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس، قد حضرا فى وقت سابق، اليوم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات السياحة، والتجارة والبترول والغاز والطاقة ومكافحة الإرهاب والجريمة والتعليم العالى وغيرها .

يذكر أن الرئيس القبرصى وصل إلى الكويت صباح اليوم، على رأس وفد رفيع المستوى، يضم عددا كبيرا من العاملين فى مجالات التجارة والنفط والغاز والاستثمار العقارى والمقاولات، ورجال الأعمال، فى زيارة تستغرق يومين.

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