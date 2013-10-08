منظمة التعاون الإسلامى تقيم حفلا لتكريم الأمير الوليد بن طلال

أقامت منظمة التعاون الإسلامى حفل تكريم للأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء مؤسسات الوليد بن طلال الخيرية والإنسانية، تقديرًا للجهود المتميزة والإنجازات البارزة فى المجال الإنسانى والخيرى لصالح الدول الأعضاء فى المنظمة والهيئات الإنسانية.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، أكمل الدين إحسان أوغلى، فى حفل التكريم، وفقًا لبيان وزعته المنظمة، اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، إن هذا الاحتفال جاء ليسلط الضوء على نموذج مضئ من نماذج المسئولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص فى العالم الإسلامى خدمة للبشرية، وتطويرًا لقدرات الإنسان، فى وقت يئن فيه العالم تحت وطأة سيل لا ينقطع من الكوارث والمحن.

وأضاف إحسان أوغلى، أن مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية تعتبر نموذجًا دوليًا للمؤسسات الشاملة التى تحكمها القيم، ويحركها الإيمان بخدمة البشرية أينما كانت، فهى لا تقتصر فى عملها على مجال أو جنس بعينه، بل تساهم فى كل مجال من شأنه بناء الإنسان، ولا تعرف الحدود الجغرافية، ولا الانتماء العرقى أو العقائدى.