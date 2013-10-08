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السودانى عبد العظيم كبلو رئيسًا لاتحاد الأطباء العرب

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السودانى عبد العظيم كبلو رئيسًا لاتحاد الأطباء العرب السودانى عبد العظيم كبلو رئيسًا لاتحاد الأطباء العرب

انتخب المجلس الأعلى والأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب فى ختام اجتماعاته، اليوم الثلاثاء بالخرطوم، نقيب أطباء السودان الدكتور عبد العظيم كبلو، رئيسًا للمجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب، والمصرى الدكتور أسامة رسلان، أمينًا عامًا للاتحاد.

وأشاد الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب الدكتور أسامة رسلان، بالسودان حكومة وشعبًا، لاستضافته الاجتماعات وتسهيل الإجراءات لخروج الاجتماع بصورة أفضل، والذى تزامن مع افتتاح المعهد العربى للتنمية المهنية المستدامة فى الخرطوم برعاية النائب الأول للرئيس السودانى على عثمان محمد طه.

وقرر المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب، فى ختام أعماله اليوم، عقد اجتماعات الأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب فى المملكة المغربية فى إبريل 2014، وعقد اجتماعات المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب فى اليمن فى نوفمبر2014.

وأكد المجلس، أهمية التعاون العربى فى المجال الطبى مثل قضية التنمية المهنية الطبية، وأخلاقيات الممارسة المهنية فى المجال الطبى، وعلى دعم العمل الإغاثى الطبى فى الأماكن الملتهبة، وعلى رأسها غزة وفى كل دولة فلسطين، بجانب الاتفاق على استخراج بطاقة عضوية الطبيب العربى، بعضوية اتحاد الأطباء العرب فى الدول العربية المختلفة، والتمتع ببعض المزايا لحامل هذه البطاقة.

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مصر 365