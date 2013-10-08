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تابعي الآن ردود خبير Clinique عبر الـ Live Chat

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تابعي الآن ردود خبير Clinique عبر الـ Live Chat تابعي الآن ردود خبير Clinique عبر الـ Live Chat

اطرحي كل ما ترغبينه من أسئلة حول العناية ببشرتك، على بلير غراهام، خبير كلينك الذي سيقوم بالرد عليها مباشرة على موقع "سيدتي نت" في الثامن من أكتوبر الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت .

أجيبي على الأسئلة التي سيتم طرحها أثناء الدردشة وادخلي السحب لربح مجموعة عناية بالبشرة والعينين لمحاربة البقع الداكنة من Clinique بقيمة 240$.

بلير غراهام، هو مدير التعليم الإقليمي لدى Clinique الشرق الأوسط، بخبرة أكثر من 10 سنوات في صناعة مستحضرات التجميل. الإنجاز الرئيسي له تدريب فريق استشاريات كامل من النساء في المملكة العربية السعودية. انضم لفريق عمل Clinique عام 2005 في المملكة المتحدة، ثم أصبح المدير الإقليمي للتعليم والتدريب في عام 2011.

شروط المشاركة:

1- سيتم اختيار خمسة فائزين أصحاب أفضل أجوبة لأسئلة يتم طرحها أثناء الدردشة المباشرة
2- المسابقة مفتوحة أمام المقيمين في المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، قطر، لبنان، عُمان والأردن
3- لدخول المسابقة، يجب أن يكون عمرك 18 عاماً فما فوق.
4- لن تُقبل أي مشاركات بعد انتهاء الوقت ووقف الدردشة.
5- سيتم الاتصال بالخمسة الفائزين مباشرة عبر الموقع لإعلامهم بالفوز والطلب منهم إرسال بيانات الاتصال الخاصة بهم
لمعرفة الشروط الكاملة انكر هنا: شروط وأحكام المسابقة

**جميع الأسئلة التي توضع/تطرح قبل أو بعد موعد الدردشة المباشرة على موقع www.Sayidaty.net، والمحدد بتاريخ 8 أكتوبر، من الساعة 4:00 إلى 5:30 عصراً بتوقيت السعودية، سيتم الرد عليها  ضمن موضوع عام عن المشاكل التي تعاني منها البشرة، وذلك خلال أسبوع واحد بعد الدردشة

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سيدتي

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