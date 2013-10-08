دنيا سمير غانم: أنتظر مولودي ابن سبعة أشهر أو تسعة

بعد أن انتشر خبر حملها، عقب ظهورها على غلاف إحدى المجلات الإنجليزية في مصر، أبدت الفنانة دنيا سمير غانم سعادة غامرة بهذا الحدث الجميل، وقالت: "أشعر بإحساس جميل جداً، لم أكن اعرفه من قبل. ورغم مرور أربعة أشهر على حملي، ورغم بعض المتاعب، فأنا سعيدة جداً وبانتظار قدوم المولود، بعد ثلاثة أشهر أو خمسة، فربما يكون "ابن سبعة أو تسعة. لكن كلّ ذلك جميل إن شاء الله".

دنيا أجّلت كل ارتباط لديها في مجال الغناء والفنّ إلى حين قدوم مولودها.

يُذكر أن دنيا قد تزوّجت من الإعلامي في قناة "اون تي في" رامي رضوان في شهر حزيران\يونيو الماضي، في حفلة كبيرة، جمعت كلّ نجوم مصر.