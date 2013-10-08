أخبار عاجلة

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا -
مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

دنيا سمير غانم: أنتظر مولودي ابن سبعة أشهر أو تسعة

Google+ Print
دنيا سمير غانم: أنتظر مولودي ابن سبعة أشهر أو تسعة دنيا سمير غانم: أنتظر مولودي ابن سبعة أشهر أو تسعة

بعد أن انتشر خبر حملها، عقب ظهورها على غلاف إحدى المجلات الإنجليزية في ، أبدت الفنانة دنيا سمير غانم سعادة غامرة بهذا الحدث الجميل، وقالت: "أشعر بإحساس جميل جداً، لم أكن اعرفه من قبل. ورغم مرور أربعة أشهر على حملي، ورغم بعض المتاعب، فأنا سعيدة جداً وبانتظار قدوم المولود، بعد ثلاثة أشهر أو خمسة، فربما يكون "ابن سبعة أو تسعة. لكن كلّ ذلك جميل إن شاء الله".
دنيا أجّلت كل ارتباط لديها في مجال الغناء والفنّ إلى حين قدوم مولودها.
يُذكر أن دنيا قد تزوّجت من الإعلامي في قناة "اون تي في" رامي رضوان في شهر حزيران\يونيو الماضي، في حفلة كبيرة، جمعت كلّ نجوم مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض